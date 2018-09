Groen vol ambitie: “Klaar om verder te besturen” Joeri Seymortier

04 september 2018

11u57 1 Maldegem Groen Maldegem heeft 27 kandidaten gevonden, en heeft daarmee de volledige lijst klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen.

OCMW-voorzitter Stefaan Standaert werd eerder al gelanceerd als lijsttrekker. Patricia Stokx staat op twee, en voorzitter Malik Weyns op drie. De top wordt verder bezet door Christa Grijp, Wim De Roo, Rebecca Ramon, Dirk De Sloovere, Bernadette Deserranno, Alex Dumon en Sheena Goossens.

Helemaal onderaan de lijst staat lijstduwer Dino Lateste. Daarboven Briek Sierens, gemeenteraadslid Lies Dhondt en daarboven nog eens schepen Erwin Goethals.

“Met Groen Maldegem kijken we tevreden terug op wat we allemaal hebben gerealiseerd in de voorbije legislatuur”, zegt voorzitter Malik Weyns. “We hebben voor een nieuwe wind gezorgd in het bestuur van onze mooie gemeente. We zijn er dan ook klaar voor om verder te besturen de komende zes jaar.”

Op de vernieuwde website www.groenmaldegem.be vind je zowel de Groen-kandidaten, het programma, en enkele cartoons rond de speerpunten van de partij.