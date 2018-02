Groen eist 'schepen van Klimaat' 16 februari 2018

02u46 0

Meerderheidspartij Groen Maldegem pleit voor de installatie van een schepen van Klimaat in de volgende bestuursperiode. "Dat is nodig om nog meer alle acties te coördineren, over alle beleidsdomeinen heen. Samen kunnen we op die manier zorgen voor maatregelen die een impact hebben om te komen tot een klimaatneutrale gemeente", zegt Stefaan Standaert.





N-VA neemt Groen op de korrel en zegt dat er in Maldegem te weinig gebeurd is op klimaatvlak. "Enkel maar over klimaat spreken om Groen te bekritiseren alsof we de voorbije jaren te weinig zouden gedaan hebben, brengt niets bij tot het klimaatdebat", zegt Standaert. "We hebben de voorbije jaren actie ondernomen. Zo heeft het OCMW een eigen klimaatfonds van 20.000 euro. Zo werd het administratief gebouw voorzien van ledverlichting, er werden elektrische fietsen gekocht, en in toiletten en kleedkamers werden automatische lichtschakelaars geplaatst. Ook bij het gemeentebestuur is sterk ingezet op energiebesparing. Verouderde en energievretende gebouwen werden van de hand gedaan." (JSA)