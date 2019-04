Gidsen Maldegem vieren 55ste verjaardag met feestweekend Joeri Seymortier

09 april 2019

10u16 14 Maldegem De Gidsen Maldegem vieren hun 55ste verjaardag met een feestweekend, in en rond de Piramiden in de Gidsenlaan.

Het feestweekend wordt op vrijdag 12 april ingezet. Vanaf 17 uur kan je naar een afterworkparty. Op zaterdag is er eerst een feest voor de oud-leiding. Vanaf 21 uur is iedereen welkom voor live-muziek van The Second Revolution en The Impulse. Zondag 14 april sluiten de Gidsen Maldegem hun feestweekend af met een gezellige tea-room, waar enkele lokale artiesten voor muziek zorgen.”

Oud-leidsters die nog geen uitnodiging ontvangen hebben, kunnen zich aanmelden via gidsen_maldegem@hotmail.com.