Gewond na ongeluk met elektrische fiets 07 augustus 2018

Een bestuurder van een elektrische fiets is zaterdag gewond geraakt bij een ongeluk in Blakkeveld, in Adegem. De persoon kwam iets voor 14 uur 's namiddags ten val. "De schouder van de bestuurder was uit de kom", verklaart de politie. "De betrokkene werd overgebracht naar het AZ Alma in Eeklo." Er was minimale verkeershinder.





(OSG)