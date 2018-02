Gewond na botsing met tractor 13 februari 2018

Een tractor is vrijdag om 16.50 uur ingereden op een auto in de Koning Leopoldlaan in Maldegem. De auto was gestopt aan een zebrapad. De tractor remde nog, maar kon een aanrijding niet vermijden. De autobestuurder raakte lichtgewond. (DJG)