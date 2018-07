Gewond bij botsing 25 juli 2018

02u31 0

Een 27-jarige vrouw is maandagochtend rond 8.15 uur lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval op de Koning Albertlaan in Maldegem. De vrouw reed met haar Citroën in de richting van de N49, maar daar botste ze op de wagen van een 74-jarige man. Die reed met zijn Volvo achterwaarts van een oprit en had de Citroën niet of te laat opgemerkt. De man bleef ongedeerd. Door het ongeval was de rechterrijstrook versperd. De Citroën moest door de klap ook getakeld worden. (JEW)