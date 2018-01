Gevlucht uit Guinee en nu politiek in MARIAMA SYLLA (36) OPVALLENDE NIEUWKOMER OP CD&V-LIJST JOERI SEYMORTIER

30 januari 2018

02u43 0 Maldegem De CD&V van Maldegem pakt uit met een opvallende kandidate op de lijst. Mariama Sylla (36) komt uit Guinee. Daar is ze in 2011 gevlucht. Intussen is ze Belg geworden en heeft ze zich perfect ingeburgerd in het dorpsleven van Maldegem. "Ik ben uit Guinee moeten vluchten om mijn kinderen te beschermen tegen genitale verminking", zegt de moedige vrouw.

Qua statement kan het tellen: een voormalig vluchteling die een plaats krijgt op een politieke lijst. In Maldegem geeft de CD&V kansen aan Mariama Sylla. Ondertussen een echte Maldegemse, maar ze werd in Guinee geboren. Daar studeerde ze voor juriste, maar in 2011 moest ze vluchten. Ze deed dat vooral om haar dochters Claudine en Yaye te beschermen en een beter leven te kunnen geven.





"Ik ben in 2011 moeten vluchten uit Guinee om mijn kinderen te beschermen tegen genitale verminking", zegt Mariama. Ze is juriste van opleiding en werkt bij een softwarebedrijf in Oostende.





Genitale verminking

"Ik ben gevlucht toen ik zwanger was, want ik wou echt niet dat mijn kinderen die verschrikkelijke verminkingen moesten ondergaan. Ik heb in Guinee altijd gevochten voor de vrouwenrechten, maar ik had het gevoel dat ik dat gevecht daar niet kon winnen. Ik had al mijn vrienden en mijn familie in Guinee, dus was het geen gemakkelijke beslissing om te vluchten en naar Europa te komen. Maar eenmaal je moeder bent, moet je niet meer aan jezelf denken, maar alleen nog aan je kinderen. Hier hebben zij een betere toekomst."





Mariama kwam in Maldegem terecht en kende hier zeven jaar geleden letterlijk niemand. Ondertussen is ze goed ingeburgerd in de gemeente en spreekt ze vloeiend Nederlands. "Ik heb hier vanaf de eerste dag heel veel steun gekregen van de gemeente en van het OCMW", zegt de vrouw. "Het was echt niet gemakkelijk om je ergens te integreren, wanneer je de taal helemaal niet kent. Ik heb toen iedereen moeten achterlaten, en dat maakte de eerste jaren echt zwaar. Ik moest mijn leven van nul heropbouwen.





Maar waarom de stap naar de politiek? "Ik heb hier in Maldegem veel kansen gekregen, en ik wil nu de kans grijpen om Maldegem verder mee te ontwikkelen. Ik heb nog gewerkt voor een NGO, en zo is bij mij de passie voor politiek gegroeid. Natuurlijk zijn er in Maldegem meer kansen voor vrouwen, dan dat er in Guinee zijn. Samen met de CD&V wil ik meebouwen aan een mooie multiculturele en sociale samenleving, met respect voor democratie en voor de persoonlijke waarde van iedereen. En ik wil mij inzetten om nieuwkomers mee te begeleiden. Waarom bij CD&V? Die partij heeft volgens mij de juiste menselijke waarden. De mening van iedereen telt. Ik hoop vooral dat de sterke ploeg van CD&V de verkiezingen wint, en dat ik zelf ook verkozen geraak."





Perfect ingeburgerd

Plaatselijk voorzitter Piet Vercruysse van CD&V Maldegem is blij met de aanwinst. "Wij zijn een brede partij waar iedereen met democratische gedachten welkom is, dus waarom zou Mariama Sylla niet op onze lijst passen?", zegt de voorzitter. "Zij is het voorbeeld van perfecte inburgering. Ze spreekt ondertussen perfect Nederlands, heeft een goede job, is Belg geworden en is ondertussen een echte Maldegemse. Mariama is destijds als vluchtelinge vaak met de gemeente en de politici in contact gekomen, en zo is de band gegroeid. Ze gaat vanaf nu overal met ons mee op pad en ziet de uitdaging helemaal zitten."