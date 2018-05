Gestolen goederen leeg teruggevonden 29 mei 2018

De politie van Maldegem heeft vorige week zaterdag een reeks gestolen goederen teruggevonden langsheen de N44.





In de richting van Maldegem, ter hoogte van kilometerpaal 10 werd in een dreef, vijftig meter verder meerdere verpakkingen van munten en biljetten teruggevonden in en rond een riviertje. Het gaat om lege munthouders, twee certificaten met een serienummer, mapjes en gebroken plastic afkomstig van de munthouders. "Het slachtoffer/de eigenaar van de aangetroffen gestolen goederen is hoogstwaarschijnlijk een muntenverzamelaar die getroffen is door dieven", zegt de Maldegemse politie.





Mocht iemand de verpakkingen herkennen, mag hij altijd contact opnemen via de Facebookpagina van de politie Maldegem of via het nummer 050/72.71.70 (DJG)