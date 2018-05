Gemeentelijke diensten werken weer 24 mei 2018

De problemen bij de gemeentelijke diensten zijn na de zware blikseminslag weer van de baan. Dat heeft de gemeente op haar Facebookpagina gemeld. "De gemeentelijke en OCMW-diensten zijn opnieuw telefonisch bereikbaar. Het gemeentebestuur excuseert zich voor het ongemak", klinkt het. Maandagavond om 21.50 uur sloeg de bliksem in op de toren van het gemeentehuis op de Markt. Hierdoor viel het gemeentenetwerk plat en konden de diensten niet normaal werken. Zo was het voor de burger onmogelijk om attesten, elektronische identiteitskaarten en reispassen aan te vragen of af te halen. Het ICT-team heeft de hele dag gewerkt om de programma's dienst per dienst in orde te stellen. Ook de handelszaken in de buurt ondervonden heel wat hinder door de blikseminslag. (JEW)