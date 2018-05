Gemeente verkoopt oude wagens 17 mei 2018

De gemeente Maldegem verkoopt enkele oude voertuigen, containers, een landbouwwagen, dossierkasten en een schepbak. De toewijzing ervan gebeurt aan de hoogstbiedende. Wie geïnteresseerd is, moet voor 1 juni een bod indienen in een dubbele omslag met daarop de vermelding 'lotnummer en omschrijving'. Je kan de envelop aangetekend versturen naar College van burgemeester en schepenen, Marktstraat 7, 9990 Maldegem. Je kan je bod ook afgeven aan het onthaal in het gemeentehuis. Info: www.maldegem.be/verkoop-materiaal of via 0479/96.12.72. (JSA)