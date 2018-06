Gemeente telt twee nieuwe sportpleintjes 02 juni 2018

02u39 0 Maldegem Maldegem heeft twee nieuwe sportpleintjes aangelegd: aan de Piramiden in het park in Maldegem en aan sporthal De Berken in Kleit.

De sportdienst organiseerde afgelopen voorjaar een enquête en daaruit kwam de vraag om basketbaldoelen en voetbaldoeltjes te plaatsen aan de Piramiden en in Kleit. "Voetbal en basketbal zijn twee toegankelijke sporten, dus we zijn ingegaan op die voorstellen", zegt schepen Valerie Taeldeman (CD&V). "We willen graag sportaccommodatie voorzien op plaatsen waar veel kinderen en jongeren samen komen. In het Sint-Annapark hebben we vorig jaar ook al optrekbars geïnstalleerd. Die zijn een schot in de roos. Groepjes jongeren spreken daar af en ook toevallige passanten maken er gretig gebruik van. Die sporttoestellen zorgen voor leven op de locaties. Zo worden het echte ontmoetingsplaatsen. En door te bewegen worden we allemaal nog wat gezonder ook." (JSA)