Gemeente strikt Coco Jr 28 mei 2018

02u34 0

Maldegem strikt Coco Jr XL voor het evenement 'Genieten van Maldegem!', dat dit jaar op zondag 26 augustus gehouden wordt. Die dag kan je opnieuw deelnemen aan wandelingen en fietstochten, en nadien genieten in het horecadorp vol foodtrucks. In de tent zullen er optredens zijn van Luigi Catalone, kindershow Papa Chico en Party Covergroep Hammertime. Coco Jr XL, nu te zien in het VTM-programma 'Liefde voor muziek', sluit de avond af. Info: www.maldegem.be/genieten. (JSA)