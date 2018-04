Gemeente stapt ook in Uitpas Meetjesland 07 april 2018

Maldegem stapt na de zomer ook in het systeem van Uitpas Meetjesland. Eeklo en Assenede hebben dat nu al. De Uitpas is een spaar- en voordeelkaart voor iedereen die aan sport-, cultuur- en jeugdactiviteiten deelneemt in de gemeente. De lancering is voorzien voor september. Voor de pas betaal je eenmalig 5 euro. Kinderen en jongeren tot 26 jaar betalen 2 euro. Met het kansentarief betaal je 1 euro. Info via www.maldegem.be/uitpas. (JSA)