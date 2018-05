Gemeente ondertekent Charter Samenhuizen 19 mei 2018

De gemeente Maldegem heeft als 38ste gemeente in Vlaanderen het Charter Samenhuizen ondertekend. Met dit charter wil de gemeente haar engagement tonen om gemeenschappelijk wonen te bevorderen en samenwoonprojecten te ondersteunen.





OCMW Maldegem lanceerde enkele jaren terug het samenwoonproject 'Senioren onder de Toren' in Kleit en Adegem waarbij senioren onder één dak samenleven binnen de eigen dorpskring. Elke bewoner heeft een eigen appartement en er zijn gemeenschappelijke ruimtes om samen te koken en te eten, of om samen tv te kijken. In de toekomst wil de gemeente Maldegem het positief klimaat rond samenhuizen verder uitbouwen en gemeenschappelijk wonen integreren binnen de verschillende beleidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening en stedenbouw, duurzaamheid, mobiliteit en lokaal sociaal beleid.





Meer info op www.samenhuizendag.be. (ASD)