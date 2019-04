Gemeente Maldegem verkoopt oude voertuigen, machines en meubels Joeri Seymortier

10 april 2019

16u53 2 Maldegem De gemeente Maldegem verkoopt oude voertuigen, machines en meubels. Een bod doen kan tot 8 mei.

De gemeente Maldegem verkoopt verschillende loten rollend- en niet rollend materieel, waaronder enkele voertuigen, machines, kasten, stoelen en tafels. De persoon die het hoogste bod doet, krijgt het lot toegewezen en moet het materiaal afhalen bij de Dienst Infrastructuur, Bloemestraat 45 in Maldegem.

Wie geïnteresseerd is, moet voor 8 mei een bod indienen in een dubbele omslag met daarop de vermelding ‘lotnummer en omschrijving’. Je kan de envelop aangetekend versturen naar college van burgemeester en schepenen, Marktstraat 7, 9990 Maldegem. Je kan je bod ook afgeven aan het onthaal in de Dienst Infrastructuur. De volledige lijst met materialen, vind je op www.maldegem.be/verkoop-materiaal-2019.