Gemeente krijgt eigen mars voor bevrijding 17 augustus 2018

Maldegem Maldegem krijgt een eigen muzikale mars om binnenkort de honderdste verjaardag van de bevrijding te vieren.

Niemand minder dan de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, zowat de meest professionele muziekgroep van ons land, staat in voor de nieuwe compositie. "Op donderdag 18 oktober geven we een uniek concert in Maldegem, en daarvoor wordt een nieuwe mars voor de bevrijding van Maldegem gemaakt", zegt dirigent Yves Segers van de Gidsen. "We hebben de opdracht gegeven aan de jonge Belgische componist Benoit Chantry om muziek te schrijven dat het verhaal van de bevrijding van Maldegem en de slag om Burkel vertelt. Ik heb de componist bewust gevraagd om het werk op muzikaal technisch vlak niet al te moeilijk te maken. Want we gaan de compositie aan Maldegem schenken, zodat de plaatselijke muziekvereniging later ook de eigen Maldegemse mars zou kunnen spelen."





De mars zal voor het eerst gespeeld worden op het concert van 18 oktober. Kaarten (20 of 35 euro) vanaf nu te reserveren op www.maldegem.be/bevrijding-1918-2018. (JSA)