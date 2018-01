Gemeente investeert in renovatie school Kruipuit 02u49 0

De gemeente Maldegem zal dit jaar investeren in de renovatie van de schoolgebouwen en de stookinstallatie van de school Kruipuit in Adegem. "We hebben dat al gedaan in de sporthal Meos, het zwembad en de bibliotheek", zegt schepen Frank Sierens (CD&V). "Dit jaar is het de beurt aan de school op de Kruipuit. We zullen niet alleen renoveren, maar ook energiebesparende maatregelen doorvoeren."





Achter de school zal de gemeente ook een weide ombouwen tot een nieuwe ontmoetingsruimte voor zowel de school als de hele buurt. De inrichting van die groene ruimte zal gebeuren in nauw overleg met alle betrokkenen. (JSA)