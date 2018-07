Gemeente heeft promofilmpje 02 juli 2018

De gemeente Maldegem toont zich van haar mooiste kans in een nieuw promofilmpje. Dat is vanaf nu op de gemeentelijke website te zien.





"Maldegemnaar Matthias Himschoot studeert film aan de Narafi Hogeschool", zegt schepen Annelies Lammertyn (CD&V). "Hij heeft een jaar lang alle leuke activiteiten in onze gemeente gefilmd, en heeft ook de mooiste plekjes en de natuur op een mooie manier in beeld gebracht. Alles is nu gebundeld in een filmpje dat 2,5 minuten duurt en waarin je alle aspecten van onze gemeente ziet passeren. We gaan het filmpje tonen tijdens gemeentelijke evenementen, op sociale media en het kan ook op de infoschermen in de gemeentelijke gebouwen getoond worden." (JSA)