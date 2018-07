Gemeente gaat samenwerken met Maricolen 26 juli 2018

De gemeente Maldegem werkt een samenwerking uit met het schoolbestuur van de Zusters Maricolen. Die gaan op de Markt een nieuwe school bouwen en de gemeente wil mee op die kar springen. "Een nieuwbouw op onze Markt is een ideale kans voor een samenwerking tussen de gemeente en de school", zegt schepen Marten De Jaeger (CD&V). "Na 16 uur staat een groot deel van die mooie gebouwen leeg, dus daar kan vanuit de gemeente veel meer mee gebeuren. We denken aan een intense samenwerking op vlak van de sportinfrastructuur, jeugd, cultuur en mobiliteit. Een unieke kans die we niet mogen laten liggen. Welke semipublieke functies in de nieuwe school allemaal kunnen, wordt nu onderzocht. We willen de nieuwbouw zo goed mogelijk laten aansluiten op de plannen die wij als gemeente met ons centrum hebben."





(JSA)