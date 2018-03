Geld gestolen uit winkel JEFFREY DUJARDIN

01 maart 2018

22u11 0

Dieven hebben enkele nachten geleden geld en rookwaren gestolen uit een winkel in de Kleutsalseide in Maldegem. De winkel werd via de achterzijde betreden. De politie houdt extra patrouilles in de buurt. Eventuele getuigen kunnen zich steeds melden bij de politie op 050/72.71.70.