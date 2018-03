Geld en horloge gestolen 12 maart 2018

Inbrekers hebben tweemaal toegeslagen in Maldegem. Vrijdag om 11 uur konden ze geld stelen in een taverne in de Bogaardestraat. Twee uur later gebeurde dat in de Speyestraat, waar de daders via de garage binnen raakten in een woning. Daar werd ook een horloge ontvreemd. (OSG)