Gauwdiefstal in Aldi

Een vrouw uit Maldegem is vrijdagnamiddag het slachtoffer geworden van een gauwdief. Tijdens het winkelen kon de dief haar portefeuille stelen in de Aldi in de Stationsstraat. De dader is voortvluchtig. Ook in januari zal de politie extra toezicht organiseren in winkels, aangezien gauw - en winkeldieven meer toeslaan tijdens de soldenperiode. (OSG)