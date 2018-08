Gauwdiefstal bij Delhaize 27 augustus 2018

Een klant van het Delhaize-filiaal in de Sint-Barbarastraat in Maldegem is dit weekend het slachtoffer geworden van een gauwdief. De diefstal gebeurde op zaterdagavond rond 18 uur. De vrouw had haar handtas in de winkelkar geplaatst. De politie is op de hoogte van het incident, maar de dader is nog voortvluchtig. (OSG)