Gasgeur in huis: vrouw raakt onwel 02u59 0

Een vrouw uit Maldegem is gisterenavond rond 21.20 uur afgevoerd naar het AZ Alma in Eeklo nadat ze onwel was geworden door gas. Haar zoon deed de akelige ontdekking in haar woning in de Karreweg, waar ze op de grond lag. Vermoedelijk was ze het bewustzijn verloren", zegt politiewoordvoerder John Van Acker. Volgens de eerste berichten zou het leven van de vrouw niet in gevaar zijn.





Fornuis

In heel haar woning rook de man een sterke gasgeur. De oorzaak lag aan het fornuis. De hulpdiensten werden verwittigd en ook een gasinstallateur kwam ter plaatse. Alle ramen en deuren werden geopend zodat het huis volledig kon verluchten. Na goed een half uur was het gevaar in de woning geweken en was de gasgeur verdwenen. (JEW)