Garage brandt uit 03 september 2018

In de Bogaardestraat in Maldegem is gisteren rond 13 uur een brand ontstaan in een vrijstaande garage. De vlammen ontstonden accidenteel en sloegen zo hoog op dat ze omringende bomen verschroeiden. Werkmateriaal in de garage ging in rook op. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een ander gebouw. De schade bleef dus beperkt tot de garage.





