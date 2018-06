Fototentoonstelling in Hoogen Pad 06 juni 2018

Fotograaf Bert Potvliege komt met de fototentoonstelling Beleven naar cultureel centrum Den Hoogen Pad in Adegem. De opening is gepland op zaterdagavond 9 juni. Je kan de tentoonstelling gaan bekijken tot en met 8 juli, in Adegem-Dorp 16 in Adegem.





"Deze tentoonstelling presenteert een twintigtal beelden van het leven in het bejaardentehuis", zegt Bert Potvliege. "De expo kaart de problematiek aan van ouderdom, lichamelijke aftakeling en de eenzaamheid die gepaard gaat met het hoogbejaard zijn. Ik wil de toeschouwer confronteren met wat ons allen te wachten staat. De beelden gaan over het aangaan van de confrontatie om zo onze angst aan te pakken, en om te streven naar een gezonder levenseinde."





De fototentoonstelling is gratis toegankelijk. Meer info op het nummer 0473/46.54.28. (JSA)