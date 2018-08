Fietssuggestiestroken in Kleit en Donk 21 augustus 2018

Tussen eind augustus en eind september wordt in de Kleitkalseide in Kleit bij Maldegem gewerkt. Tussen de Hogebranddreef en de Lievevrouwdreef wordt daar een nieuwe fietssuggestiestrook aangebracht. In de Donkse Heirweg wordt de bestaande fietssuggestiestrook dan weer vernieuwd. "De nieuwe fietssuggestiestroken worden aangelegd in okerkleur en niet meer in rood, zoals bij sommige eerder aangelegde fietssuggestiestroken", zegt schepen Erwin Goethals (Groen). "Zo willen we een duidelijker onderscheid maken tussen de gele fietssuggestiestroken waar gemotoriseerd verkeer wel nog mag over rijden, en de rode fietspaden die enkel bestemd zijn voor fietsers." (JSA)