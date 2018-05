Fietsster en auto botsen 07 mei 2018

02u31 0

In de Urselweg is een 51-jarige fietsster vrijdag rond 10.45 uur lichtgewond geraakt na een aanrijding. De fietsster reed in de Kleitkalseide richting Maldegem. Op het kruispunt met de Urselweg kwam het tot een aanrijding met de wagen van een 70-jarige man uit Maldegem. (WSG)