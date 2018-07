Fietsster (60) loopt hoofdwonde op na val 30 juli 2018

Een 60-jarige vrouw uit Maldegem is zaterdagnacht rond 00.30 uur zwaar ten val gekomen met haar fiets op de Oude Gentweg in Maldegem. Ze liep daarbij een ernstige hoofdwonde op. Enkele omstaanders belden onmiddellijk de hulpdiensten op en zagen haar even het bewustzijn verliezen. Een ambulance bracht haar over naar AZ Alma in Eeklo. De vrouw verkeert gelukkig nog niet in levensgevaar, maar de politie kon haar nog niet verhoren.





Bij het ongeval waren geen andere partijen betrokken. Voorlopig is het nog onduidelijk hoe de vrouw ten val is gekomen. (JEW)