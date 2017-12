Fietsers baas in drukste centrumstraat MAATREGEL OM DOORGAAND VERKEER UIT DEEL WESTEINDESTRAAT TE WEREN JOERI SEYMORTIER

02u30 0 Foto JSA De fietsstraat komt hier, tussen het gemeentehuis en de Vakekerkweg. Maldegem Een deel van de Westeindestraat in hartje Maldegem wordt volgend jaar omgebouwd tot een fietsstraat. Auto's worden er verplicht om achter de fietsers te blijven rijden. Toch opvallend in zowat de drukste centrumstraat van de gemeente. "Een bewuste keuze om doorgaand verkeer dat er niet moet zijn, uit ons centrum te houden", klinkt het.

De lang aangekondigde wegen- en rioleringswerken in de Westeindestraat in Maldegem zullen volgend jaar effectief uitgevoerd worden. De hele straat wordt vernieuwd, van aan het gemeentehuis tot aan de rotonde van de oude rijkswachtkazerne aan de N9. Goed voor een traject van zowat twee kilometer. Opvallend in de plannen: de zone tussen het gemeentehuis en de Vakekerkweg wordt een fietsstraat.





Suggestiestroken

"In de plannen van de heraanleg van de Westeindestraat staat verkeersveiligheid helemaal voorop", zegt burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V). "In de Westeindestraat verdwijnen alle palen van de voetpaden om voor een perfecte doorgang te zorgen. Fietsers krijgen ook veel meer plaats op verhoogde fietspaden die naast de rijweg komen. Op andere plaatsen worden parkeervrije suggestiestroken aangelegd. Helemaal in het centrum kiezen we bewust voor een stukje fietsstraat. Dat zal het geval zijn tussen het gemeentehuis en de Vakekerkweg. Daar krijgt de fietser dus ook op de rijweg absolute voorrang en moeten alle bestuurders effectief achter de fietsers blijven. We gaan dat op de rijweg heel duidelijk aanduiden. Waarom we voor die drastische fietsstraat kiezen? Omdat dit pal in ons centrum is. We willen het verkeer daar iets meer sturen. Wie met de wagen in ons centrum moet zijn, zal dat kunnen, maar moet achter de fietsers blijven. Verkeer dat pakweg van Adegem naar Sijsele moet, moet dat via de N9 doen en niet door ons centrum. Net dat doorgaand verkeer willen we met deze maatregel weren."





School

Groen zit in Maldegem mee in het bestuur en heeft duidelijk haar stempel gedrukt op dit dossier. "We gaan van de Westeindestraat een mooie straat maken, maar vooral ook een verkeersveilige straat", zegt Stefaan Standaert (Groen). "We willen ervoor zorgen dat ouders hun kinderen weer met de fiets naar school durven te sturen. Dat kan alleen door voor een fietsveilig centrum te kiezen. En wanneer minder kinderen dan met de wagen aan school afgezet worden, wordt het meteen nog een pak veiliger."





In het nieuwe plan van de Westeindestraat sneuvelen ook een pak parkeerplaatsen.





Parking Volkshaard

Die zouden gecompenseerd worden door een extra parking op gronden van de Volkshaard. De grote krijtlijnen van het plan staan al vast, maar in het voorjaar van 2018 volgt nog een inspraakmoment waarop alle inwoners, handelaars en weggebruikers hun inbreng kunnen doen.