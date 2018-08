Fietser (44) vecht voor leven na aanrijding 30 augustus 2018

Een 44-jarige fietser uit Maldegem is gisteren in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat hij door een auto opgeschept werd op de Aalterbaan in Maldegem.





Rond 7.10 uur gisterenochtend kwam de fietser uit de Krommewege wou in de richting van de Industrielaan rijden. Hij wilde de Aalterbaan oversteken, maar werd daar aangereden door een 61-jarige bestuurder uit Knokke-Heist die de Aalterbaan volgde in de richting van Aalter. De bestuurder reed naar eigen zeggen op de rechterrijstrook en had een groen licht.





De fietser was er door de enorme klap erg aan toe. Hij werd overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. Gisteren bleef zijn situatie levensbedreigend.





Het parket Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan om de exacte omstandigheden te onderzoeken. "Dat onderzoek loopt nog. Er zijn nu geen aanwijzingen dat de bestuurder door het rood reed. De verkeerssituatie op het kruispunt is soms onduidelijk." (WSG)