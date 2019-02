Feest voor Julien Deserrano: nu al zesde eeuweling in Maldegem Joeri Seymortier

07 februari 2019

10u17 0 Maldegem Julien Deserrano heeft zijn honderdste verjaardag gevierd, en is daarmee de zesde eeuweling op het grondgebied van Maldegem.

De familie en vrienden van Julien zakten af naar de feestzaal van De Warande, om daar samen met Julien honderd kaarsjes uit te blazen. Julien kan gerust enkele jaren liegen, en is een fitte eeuweling. Met een glaasje bubbels er bij, hoopt hij er nog enkele gezonde jaren bij te doen. “Maldegem moet echt wel goede grond hebben”, zegt schepen Marleen Van den Bussche die de eeuweling ging feliciteren. “Julien is vandaag één van de zes inwoners van Maldegem die 100 jaar of ouder zijn. Een eeuw leven is een hele prestatie. Vroeger trok daar zelfs een stoet voor door het dorp, maar die tijden zijn voorbij. Maar het echte geheim om 100 te worden, is nooit ontrafeld.”