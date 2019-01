Etienne Notteboom brengt monoloog ‘Geklaagd’ Joeri Seymortier

15 januari 2019

10u18 0 Maldegem Etienne Notteboom uit Maldegem brengt dit weekend in zijn thuisgemeente de monoloog Geklaagd.

Notteboom is al dertig jaar de huisschrijver en regisseur van het Adegems Volkstheater, maar pakt nu uit met een monoloog. “Het verhaal gaat over een man van middelbare leeftijd”, zegt Etienne Notteboom. “Hij mijmert over zijn jeugd, over volwassen worden. Over het volgen van de weg die je moet gaan. En hoe dat niet kan zonder mensen te kwetsen die je dierbaar zijn. En dat is godgeklaagd. Het wordt een monoloog met een zwart randje, met wat zelfspot, met een meewarige glimlach, en met veel dingen die je zal herkennen uit je eigen leven.”

Op vrijdag 18 januari om 14.30 uur op de concertzolder van Oud Sint-Jozef in Maldegem. Op zaterdag 19 januari ook nog eens om 19 uur. Kaarten: 5 euro. Voor de vrijdag reserveren via 050/40.39.22. Voor zaterdag enkel kaarten aan de kassa.