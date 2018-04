Elektronica-dieven gevat 13 april 2018

In een filiaal van elektroketen Krëfel, gelegen aan de Koning Leopoldlaan in Maldegem, zijn maandag kort na de middag twee mannen betrapt bij de diefstal van elektronica. De verdachten waren met de goederen de kassa voorbijgegaan en weggereden met hun wagen met Poolse nummerplaat. De politie kwam snel ter plaatse en kon het voertuig onderscheppen even verderop in de Koning Leopoldlaan. In de wagen werd de gestolen elektronica - een hoofdtelefoon en een speaker - aangetroffen. Er lagen in de wagen nog een aantal goederen, hoofdzakelijk kledij, vermoedelijk afkomstig van diefstal. Er werd ook een drone aangetroffen die dezelfde dag werd gestolen in een winkel van Vanden Borre, gelegen in het Waaslandshoppingcenter in Sint-Niklaas. De verdachten, twee mannen van 28 en 33 jaar, beiden met de Poolse nationaliteit, zijn beiden aangehouden. (DJG)