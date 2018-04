Eerste vernieuwde Aldi opent op 14 april 12 april 2018

De eerste Aldi volgens hun nieuwste winkelconcept opent op zaterdag 14 april in Maldegem.





Aldi gaat het komend anderhalf jaar 450 winkels in ons land verbouwen tot het nieuwe winkelconcept. Maldegem is één van de eerste die heropent. Er wordt veel meer de nadruk gelegd op de versafdeling. "De veranderingen zijn duidelijk zichtbaar", zegt directeur Patrick Decock. "De nieuwe winkel in Maldegem heeft een uitgebreide broodafdeling, een versmarkt met groenten en fruit, een nieuwe winkelindeling, nieuw meubilair en heldere ledverlichting. Sommige klanten zullen even naar de prijskaartjes moeten kijken om er zeker van te zijn dat ze nog bij Aldi aan het winkelen zijn", knipoogt de man.





De vernieuwde winkel langs de Stationsstraat in Maldegem heeft 1.200 vierkante meter winkeloppervlakte, 1.250 producten en negentig gratis parkeerplaatsen. "De winkelindeling volgt het dagritme van de klant", gaat Decock verder. "Beginnen doet hij bij de brood- en ontbijtafdeling, vervolgens gaat hij naar de versmarkt, dan naar de dranken, enzovoort. Grote fotopanelen maken de klant wegwijs. De succesformule van onze hoogkwalitatieve producten voor een lage Aldi-prijs blijft. Een prijsverhoging komt er niet."





Open van maandag tot zaterdag, telkens van 8.30 tot 19 uur. (JSA)