Eerste gesprek met nieuwe burgemeester Bart Van Hulle: “Mijn kleur is niet blauw, mijn kleur is Maldegem” 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Joeri Seymortier

02 januari 2019

15u29 0 Maldegem Maldegem heeft na 134 jaar opnieuw een blauwe burgemeester. Bart Van Hulle (53) van Open Vld mag zes jaar lang de gemeente besturen. Met 2.646 voorkeurstemmen wees de kiezer massaal zijn richting uit. Het wordt politiek van de nieuwe stijl, want de nieuwe burgemeester wil Maldegem besturen met meerderheid én oppositie samen. "Ook ideeën van de oppositie mogen in ons beleidsplan", klinkt het.

Bart Van Hulle: "Dat ik nu burgemeester word, vind ik eigenlijk zelf niet zo gewichtig. Dat zal mij helemaal niet veranderen. De mensen spreken mij daar natuurlijk al weken over aan, maar voor mezelf hoop ik dezelfde Bart Van Hulle te blijven. Of ik dit verwacht had? Natuurlijk niet. Het is 134 jaar geleden dat er nog een liberale burgemeester was in Maldegem. Het zijn altijd katholieken geweest. Tijdens de oorlog was er wel heel kort een liberale burgemeester, maar die is niet verkozen, maar aangesteld. Dus na 134 jaar kan je gerust van een ommezwaai spreken. Op de verkiezingsavond zag ik oude donkerblauwe vrienden huilen van geluk. Dolgelukkig dat ze dit nog mogen meemaken. Dat is toch prachtig?"

Je hebt een bloeiende eigen zaak, een boomkwekerij. Hoe ga je dat combineren?

"Ik run de boomkwekerij samen met mijn broer. De dag na de verkiezingen hebben we samen een goed en lang gesprek gehad. Ik merk nu al dat ik vooral het eerste jaar bijna voltijds burgemeester van Maldegem zal moeten zijn. Als nieuwkomer is het niet gemakkelijk om je in al die dossiers in te werken. In het bedrijf was mijn broer vooral bezig met de bomen en ik met het commercieel aspect. We hebben ook twee steengoede verkopers in onze zaak, die een deel van mijn werk zullen overnemen. Ik blijf wel het boekhoudkundig aspect van het bedrijf opvolgen. Ik ga lange dagen tegemoet, maar dat is niet nieuw voor mij. Ik heb eigenlijk het gevoel dat ik nog nooit gewerkt heb. Maar ik heb ook nooit vakantie. Dit is gewoon mijn leven."

Welk soort burgemeester wil jij zijn?

"Ik wil in ieder geval veel meer zijn dan wat sommige mensen denken: de liberaal die het opneemt voor de zelfstandigen. Ik wil er voor iedereen zijn en tegen elk soort van onrecht strijden. Mijn kleur is eigenlijk niet blauw, mijn kleur is Maldegem. Onze ploeg wil er zijn voor iedereen. Ja, ik heb gestreden voor de afschaffing van die bedrijfsbelasting. Maar ik ben veel meer dan dat. Geef mij tijd om dat te bewijzen."

Buiten oud-burgemeester Marleen Van den Bussche heeft niemand van de nieuwe ploeg bestuurservaring. Is dat een nadeel?

"Het is in ieder geval geen voordeel. Maar een gemeente heeft een algemeen directeur, een financieel directeur en een administratie die er al zit. Zij zijn het eigenlijk die de gemeente doen draaien. Het is nu aan ons om de nieuwe accenten te leggen. Zij moeten ons begeleiden in hoe dat kan en hoe dat moet. Natuurlijk gaan wij in januari niet alles overhoop gooien. Dat zou maar al te gek zijn."

Wat zal er anders zijn in Maldegem met jou als burgemeester?

"Ik wil meer daadkracht in de gemeente. Minder palaveren en sneller beslissen. Natuurlijk zal Maldegem veranderen. Wij zullen ook de verhalen op lange termijn niet uit de weg gaan. Als we bijvoorbeeld weer een trein naar Maldegem kunnen krijgen, dan gaan we dat doen. Natuurlijk zal die trein hier binnen zes jaar niet rijden. Maar we moeten vandaag wel aan dat dossier beginnen, als we hier op lange termijn iets willen veranderen. Wat ik in 2024 gerealiseerd wil zien? Dat Maldegem zich kan spiegelen aan gemeenten als Aalter en Deinze. Daar wordt beslist en bestuurd."

De CD&V zit na jaren in de oppositie. Ga je ze die rol laten spelen?

"Ik ben de eerste om de oppositiepartijen de hand te reiken. Sterker nog: bij de opmaak van ons beleidsplan ga ik ze vragen wat hun ideeën zijn. Het zou maar al te gek zijn om te denken dat alles wat de mensen uit de oppositie denken, totaal verkeerd zou zijn. De oppositie vertegenwoordigt ook veertig procent van de Maldegemse bevolking en daar wil ik ook naar luisteren. Misschien is het naïef, maar ik wil niet in het politieke spel van meerderheid tegen oppositie belanden. We moeten er samen voor zorgen dat Maldegem beter wordt. Mijn slogan was niet voor niets: de beste politiek is geen politiek!"

Ga je voor langer dan 6 jaar?

"Ik ga vooral voor een beter Maldegem. Als andere partijen goede dingen voorstellen, mogen ze die pluimen op hun hoed steken. Ik zal met die manier van werken misschien geen extra stemmen winnen, maar dat interesseert mij niet. Ik wil Maldegem vooruit helpen en ben blij dat ik dat nu zes jaar als burgemeester mag doen.”

Enkele weetjes over uw nieuwe burgervader

Leeftijd: 53 jaar

Studie: Licentiaat Economie

Getrouwd?: Vriendin

Kinderen?: Twee

Hobby's: Vroeger judo, karate en voetbal. Nu geen tijd meer voor.

Job voor burgemeesterschap:

Zaakvoerder Boomkwekerij Van Hulle.

