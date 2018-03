Eerste Bierfestival met 32 (streek)bieren 02 maart 2018

Zeven vrienden uit Maldegem houden op zaterdag tussen 14 en 22 uur het eerste Maldegems Bierfestival in het Sint-Annakasteel. "Elf ambachtelijke brouwerijen en microbrouwerijen uit het Meetjesland serveren 32 verschillende bieren. Je betaalt één keer 3 euro voor een proefglas. Dan koop je jetons aan 1,80 euro per stuk. Daarvoor kan je je proefglas laten vullen. Er zijn bio-burgers gemaakt met Texas Longhorn rundsvlees, van de gelijknamige brouwerij uit Sint-Laureins." Vandaag is er een workshop over bier brouwen. Info op Facebookpagina 'Het Maldegem Bierfestival'





(JSA)