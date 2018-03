Drugsdealer opgepakt 09 maart 2018

Na huiszoekingen in woningen in Maldegem en het West-Vlaamse Brugge en Damme is een 22-jarige drugsdealer uit Maldegem opgepakt.





Bij die huiszoekingen werden twee kilogram cannabis en een som geld aangetroffen.





De 22-jarige man werd gearresteerd en voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. De twintiger werd aangehouden en overgebracht naar de gevangenis.





