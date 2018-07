Dronken man crasht tijdens inhalen 03 juli 2018

Een 64-jarige man uit Maldegem is dit weekend tegen de vangrail gereden op de N44 terwijl hij een andere auto inhaalde. Hij was naar eigen zeggen "even onoplettend". Hij legde een positieve ademtest af. De wagen moest getakeld worden. (OSG)