Dronken man bedreigt politie met bloot bovenlijf en gebalde vuisten Wouter Spillebeen

22 maart 2019

15u53 0 Maldegem Een 48-jarige man uit Maldegem riskeert een werkstraf of vijf maanden cel nadat hij zich bijzonder weerspannig gedroeg bij een alcoholcontrole. Hij trok zijn bovenkledij uit en ging de agenten met gebalde vuisten te lijf.

De man zat in oktober als passagier in de wagen van zijn vriendin toen de politie hen tegenhield voor een alcoholcontrole. Dat was niet naar de zin van de stomdronken veertiger, die uitstapte en de inspecteurs te lijf ging. Hij begon zijn kleren uit te trekken en stapte met bloot bovenlijf en gebalde vuisten op de agenten af. Hij haalde een paar keer uit en de politiemedewerkers moesten uiteindelijk pepperspray gebruiken om de man tegen te houden. De man werd in de combi gestopt, maar wist zelfs daar van geen ophouden. Hij lag op zijn rug en stampte tegen de ruiten van de wagen.

De man is niet aan zijn proefstuk toe. Hij kreeg in 1992 al vier jaar cel en heeft een lang strafblad met vooral veroordelingen voor alcohol in het verkeer en slagen en verwondingen. Hij vroeg aan de rechter om een straf met probatie-uitstel op te leggen, zodat hij aan zijn alcoholprobleem kan werken. Op 12 april kent hij zijn straf.