Dronken gevallen met de fiets? Dat is dan 1.600 euro boete OSG

28 januari 2019

13u32 0 Maldegem Een 54-jarige man uit Maldegem heeft meer dan alleen een kater overgehouden aan een aantal glazen bier. Een dik jaar geleden viel de carrossier dronken met zijn fiets, en daarvoor werd hij vandaag veroordeeld tot een boete van liefst 1.600 euro.

Wettelijk gezien is fietsen onder invloed van alcohol verboden. Toch worden fietsers niet dikwijls gecontroleerd, tenzij ze duidelijke tekenen van dronkenschap vertonen. Een vijftiger uit Maldegem deed het zichzelf aan, iets meer dan een jaar geleden: in beschonken toestand viel hij met de fiets. Hij bezeerde zijn heup en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De man was wekenlang arbeidsongeschikt.

Daar komt nu nog een monsterboete bij. De man werd in het verleden al driemaal veroordeeld voor sturen onder invloed, toen met de wagen. Daarom vroeg het openbaar ministerie deze voormiddag aan de rechter om de beklaagde 3.200 euro boete op te leggen. De rechtbank ging naar 1.600 euro, en nog eens vijftien dagen rijverbod. Een fikse kater, dus.