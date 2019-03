Drongengoedweg ’s nachts dicht voor paddentrek Joeri Seymortier

02 maart 2019

10u47 0 Maldegem Maldegem en Aalter hebben beslist om de Drongengoedweg aan het natuurdomein Drongengoed ’s nachts af te sluiten voor de paddentrek.

Tot donderdag 28 maart gaat de Drongengoedweg na zonsondergang dicht, om zo de padden alle kans te geven over te steken zonder platgereden te worden. “Deze week zijn de padden begonnen aan hun jaarlijkse oversteek in het Drongengoed”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) van Maldegem. “Naar aanleiding daarvan sluiten we ’s nachts de slagbomen in de Drongengoedweg, vanaf het kruispunt met de Westvoordestraat tot aan de parking van het Agentschap Natuur en Bos. Bij zonsopgang worden ze weer open gedaan. Voor het eerst zal het gemeentepersoneel dat elke dag doen.”

Tot 28 maart is ook geen gemotoriseerd verkeer toegelaten in een deel van de Oude Bruggeweg, tot aan het kruispunt met de Westvoordestraat.

Info: www.maldegem.be.