Driesprong heeft nieuwe speelplaats 08 juni 2018

Basisschool De Driesprong in de Katsweg in Maldegem opent vandaag haar nieuwe speelplaats. Tussen 15 en 17 uur wordt een groot openingsfeest gehouden, zodat de kinderen en ouders feestelijk het weekend in kunnen stappen.





"Er werd de laatste tijd heel wat werk verzet om onze speelplaats op te knappen", zegt juf Véronique Pauwels. "Met de steun van ouders, grootouders en vrienden konden we heel wat realiseren. De speelplaats is helemaal vernieuwd en een pak gezelliger gemaakt. Met vrolijke dansjes en leuke muziek, mogen de kinderen hun nieuwe speelplaats nu zelf feestelijk openen." (JSA)