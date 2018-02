Drie zwaargewonden na aanrijding in flank 02 februari 2018

02u47 0 Maldegem Bij een aanrijding op de expresweg N49 in Maldegem ter hoogte van Celieplas zijn gisterenavond iets voor 18 uur twee bestuurders en een passagier zwaargewond geraakt. Volgens ooggetuigen reed een van de wagens door het rood.

De bestuurder van een Audi reed op de expresweg in de richting van Antwerpen toen hij naar links afsloeg om Celieplas in te slaan. Daar reed een Opel die in de andere richting op de N49 reed hem in de flank aan. "Volgens ooggetuigen reed de Opel door het rode licht", duidt commissaris John Van Acker van de politiezone Maldegem.





Na de harde klap kwam de Audi tot stilstand op de expresweg, de Opel belandde een paar meter verder in de gracht. Beide wagens raakten zwaar beschadigd. De twee bestuurders en een passagier die in de Opel zat, werden met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.





Aan het kruispunt ontstond een file, de politie sloot de afslag richting Sint-Laureins een tijd lang af. Rond 20.30 uur werd het kruispunt weer vrijgegeven.





(WSG)