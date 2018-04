Drie werven op Expressweg N49 19 april 2018

02u52 0 Maldegem Op de Expressweg N49 wordt sinds deze week gewerkt op drie verschillende plaatsen: twee keer in Oosteeklo, en ook tussen Eeklo en Maldegem.

Tot de zomer wordt er gewerkt aan de aanleg van een nieuwe brug over de N49, ter hoogte van de Stroomstraat in Oosteeklo. Het verkeer rijdt er nu op een rijvak in elke rijrichting. Op vrijdag 27 april verandert de situatie opnieuw. "Vanaf dan neemt de werfzone de volledige weghelft richting Knokke in", zegt Irene van der Craats van Wegen en Verkeer. "Dat betekent dat al het verkeer dan over de weghelft in de richting van Zelzate rijdt, over een rijstrook in elke richting. Deze situatie blijft zo tot de zomervakantie."





Betonplaat

Van 23 tot en met 27 april wordt ook een betonplaat vervangen aan het kruispunt naar Oosteeklo, via de Oosthoek. Net voor het kruispunt wordt de rechterrijstrook en de rechtsafslagstrook richting Antwerpen ingenomen. De werken starten na de ochtendspits op maandag 23 april en zullen voor de avondspits op vrijdag 27 april klaar zijn.





Maldegem-Eeklo

En dan zijn er ook nog de werken tussen Maldegem en Eeklo, die al sinds februari bezig zijn. "Momenteel ligt de werf op de rijrichting van Knokke", zegt van der Craats. "Vanaf begin mei wordt er gewerkt in de richting van Antwerpen. Het verkeer zal nog steeds over één rijstrook in beide richtingen kunnen rijden, maar op de andere weghelft. Het kruispunt Celieplas blijft ook tijdens deze fase afgesloten. Verkeer van en naar Sint-Laureins blijft rijden via de verkeerswisselaar R43 in Eeklo." (JSA)