Drie truckers botsen door mist 15 maart 2018

02u51 0

Op de E34 richting Antwerpen zijn drie truckers gisterochtend om 8 uur op elkaar gereden. Aan de wegenwerken in Maldegem werden ze door de mist verrast. De eerste chauffeur remde, waarop de tweede achteraan op hem inreed. De derde chauffeur kon ook niet op tijd stoppen om een aanrijding te vermijden. De drie chauffeurs raakten niet gewond, maar de schade aan hun trucks is aanzienlijk. De tweede en de derde vrachtwagen moesten weggetakeld worden. Er was geen extra verkeershinder. Door de signalisatie anders te plaatsen konden de hulpdiensten een andere rijstrook vrijmaken. (WSG)