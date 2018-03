Drie peters nodig voor speelstraat 21 maart 2018

Maldegem gaat op zoek naar buurten die hun straat tijdens de zomervakantie willen ombouwen tot een speelstraat.





"In elke speelstraat worden minimum drie peters of meters aangeduid die verantwoordelijk zijn voor de speelstraat", zegt schepen van Jeugd Valerie Taeldeman (CD&V). "Zij staan in voor de aanvraag van de speelstraat, het contact met de buren en de evaluatie achteraf. De peters of meters moeten zes weken voor de inrichting van de speelstraat een aanvraagdossier met buurtenquête indienen."





Het volledige reglement, aanvraagformulier en afsprakennota vind je via www.maldegem.be/speelstraat. (JSA)