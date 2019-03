Drie Meetjeslanders proberen het vrijdagavond in The Voice van Vlaanderen Joeri Seymortier

14 maart 2019

11u01 0 Maldegem Maar liefst drie Meetjeslanders stappen op vrijdag 15 maart in de ring van The Voice van Vlaanderen op VTM.

Eén miljoen Vlamingen zullen ook vrijdagavond de blind auditions op VTM volgen. Elisa Dhont (29) uit Maldegem is de eerste Meetjeslandse kandidate. Ze baat een sportkantine uit, die ze na de uren ombouwt tot swingende muziekbar voor beginnende bands. Tijdens haar blind audition op ‘These Days’ van Rudimental, heeft ze maar enkele noten nodig om de aandacht van de coaches te trekken. “Het doet deugd om te zien dat andere mensen evenveel plezier beleven aan je passie”, zegt Elisa enthousiast.

Moira Arnone (19) uit Lembeke bij Kaprijke probeert het met ‘You Are The Reason’ van Calum Scott. Zij moest op zoek naar een nieuwe hobby, nadat ze haar enkel stevig blesseerde tijdens het ballet. Het is zingen geworden. “Mijn blind audition wordt mijn eerste optreden”, zegt Moira gespannen.

De laatste Meetjeslandse troef wordt Charlotte Nuytkens (22) uit Ertvelde. Zij wordt naar haar blind audition vergezeld door haar mama, die haar het nodige duwtje in de rug gaf. De Ertveldse hoopt haar trots te maken met het zeemzoete ‘Dream A Little Dream’ van The Beautiful South.

The Voice is op vrijdagavond om 20.40 uur te zien op VTM.