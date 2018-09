Drie dikke buiken in De Parel op eerste schooldag Joeri Seymortier

03 september 2018

14u15 1 Maldegem Drie van de vijf juffen van basisschool De Parel in Donk bij Maldegem zijn zwanger, en kwamen met een dikke buik naar de eerste schooldag.

De Parel moet zowat de meest vruchtbare school van het Meetjesland zijn. Juf Annelore du Fossé wordt al vanaf volgende week vervangen door juf Charlotte. Juf Joke Dalle wordt vanaf half december vervangen, en ook juf Svea Potier gaat vanaf de kerstvakantie met bevallingsverlof. Juf Mariska en juf Christel zijn tot nader order nog niet zwanger.

“Toen ik hoorde dat drie van de vijf juffen zwanger waren, heb ik toch even moeten slikken”, zegt directeur Monique Claeys. “Zoiets kan je met je eigen team niet opvangen, dus hebben we vervangers gezocht. Onze school start vanaf dit jaar ook met een nieuwe werkwijze. We kiezen helemaal voor wat ‘team-teaching’ heet. We stappen af van het klassieke idee dat elke klas één juf moet hebben. In het vierde, vijfde en zesde leerjaar werken we al met twee juffen voor één klas. We voeren dat nu ook in voor de jongste leerjaren en voor onze kleuters. Dat systeem vraagt een goede samenwerking van de juffen, maar zo kunnen we wel meer aandacht geven aan elk individueel kind dat daar nood aan heeft. Met deze aanpak voor onze school van 75 kindjes, zijn we best wel uniek in de streek”, zegt de directie nog.