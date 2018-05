Dorp spaart jaren mee voor nieuwe school DE KLEIHEUVEL NODIGT INWONERS UIT VOOR OPENINGSFEEST JOERI SEYMORTIER

24 mei 2018

02u31 0 Maldegem Het dorpje Kleit bij Maldegem heeft jaren meegespaard voor de bouw van een nieuwe schoolvleugel voor De Kleiheuvel. Zaterdag is het zo ver en wordt de vernieuwde school feestelijk geopend door Vlaams minister Hilde Crevits. Het hele dorp wordt uitgenodigd om te komen meevieren.

Zaterdag 26 mei staat met stip in de agenda van basisschool De Kleiheuvel en in de agenda van heel wat inwoners van Kleit. "Na 15 jaar wachten is er eindelijk een nieuwe kleuterschool, met speelzaal en nieuwe sanitaire blokken", zegt directeur Stefanie Van den Bussche. "Het hele bouwproject heeft twee miljoen euro gekost. De kinderen gaan nu van helemaal geen comfort naar de meest moderne klaslokalen. Dertig procent van dat bouwbedrag moesten wij als school zelf ophoesten, en dat is niet niks. We hebben echt jaren moeten sparen om die zowat 600.000 euro bij mekaar te krijgen. Ongeveer de helft komt van de zustergemeenschap, die hier ooit in het klooster woonde. De rest van het geld is bijeen gespaard door activiteiten van het oudercomité en door private giften. Met die private giften hebben we maar liefst 26.000 euro opgehaald. Het was knokken om er te komen, maar met de hulp van de zustergemeenschap en zowat het hele dorp, is het ons toch gelukt. Daarom willen we dat heel het dorp zaterdag gewoon komt mee feesten."





Bibliotheek en fietsenstalling

De Kleiheuvel zet in op een natuurlijke speelplaats en wil dat realiseren samen met het Regionaal Landschap Meetjesland. "We willen ook een open school worden voor heel het dorp", zegt de directeur. "We gaan de dorpsbibliotheek integreren in het oude klooster. De school stelt ook haar nieuwe fietsenstalling open voor de Kleitenaars, zodat die ook veilig hun fiets kunnen stallen bij een bezoek aan de bib, een sportevenement, Chiro, of speelpleinwerking. Maar er is hier nog werk aan de winkel. Nu gaan we ook het oude klooster verder verbouwen en willen we ook de klassen van de lagere school één per één vernieuwen. Mijn droom is om op de zolderverdieping nog extra klassen te maken. Er zal dus ook de komende jaren nog veel geld nodig zijn."





Het openingsfeest begint zaterdag om 17 uur. Ook dan zal de ouderraad de handen uit de mouwen steken. "We zijn trots dat we al jaren kunnen meesparen en meebouwen voor een nieuwe school voor onze kinderen", zegt Filip De Moor van de ouderraad. "Ik heb hier zelf op school gezeten en zag dat er aan de oude gebouwen zo goed als niets veranderd was. De oude kolenstoof was vervangen door radiatoren, maar voor de rest was nog alles identiek zoals in mijn kinderjaren. De nieuwbouw was broodnodig, want de oude kleuterklassen stonden er al meer dan honderd jaar", aldus Filip De Moor.